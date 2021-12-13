Fenerbahçe maçının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut konuştu! "4-5 gol atabilirdik"
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
Erol Bulut'un açıklamalarından satır başları;
"Maça iyi başladık ama golü attıktan sonra nedense takımımız biraz defansa yaslandı, bu istemediğim bir durumdu. Bu şekilde oynamak istemedik. Bu bazen doğal olarak oluyor. Daha önde basmak istedik. İkinci yarının daha iyi olduğunu düşünüyorum."
"Önemli olan Fenerbahçe'ye karşılık vermekti. Kaçırdığımız net gol pozisyonları da var. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirme konusunda daha ileriye gitmemiz lazım."
"Geçen hafta Göztepe maçında 3 şutumuz direkten döndü. Çizgiden çıkan topumuz var. Elbet deplasmanda da kazanacağız. İnşallah haftaya deplasmandaki serimizi sonlandırırız."
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