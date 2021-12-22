Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Konyaspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Saba, Louis, Ayoub, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Rahmanovic, Soner, Serdar, Bytyqi, Cikalleshi

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