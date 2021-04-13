13 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan'a sert sözler! "Gaziantep'in golünü yedi"

Ahmet Çakar'dan Mete Kalkavan'a sert sözler! Gaziantep'in golünü yedi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Yazarı , Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldığı - FK maçını yorumladı. İşte Çakar'ın bugünkü yazısı...

ite kaka ilerliyor… Maçı seyretmeyen birisi, gibi bir takıma karşı galip gelen Fenerbahçe için olumlu düşünür, olumlu şeyler söyleyebilir. Lakin maça baktığımızda Fenerbahçe için olumlu söylenecek pek az şey var. Sadece ilk 20 dakikaya çok iyi başlayan Fenerbahçe ama son 15 dakikada Gaziantep kulübüne verilen 5 %100 gol pozisyonu… Son bölümde G.Antep'in yakaladıklarından biri gol olsa, skor farklı olurdu. İlk devre 20 dakikadan sonra Fenerbahçe durdu. İkinci yarı 'ın iyi vuruşuyla Fenerbahçe öne geçti ama sonra Altay'ın büyük hatası beraberliği getirdi. Pelkas barajın arkasında yere yatmak istedi, sonra muhtemelen Altay'ın isteğiyle ayağa kalktı, gol de oradan geldi. Altay tuttu, topu hafif tıklayıp risk almaması gerekirken topla beraber içeri girdi. VAR da golü verdi. İşte bu dakikadan sonra Fenerbahçe yine şanslıydı ki ile öne geçti. İşte ne olduysa Fenerbahçe öne geçtikten sonra oldu. İnanın bana 7-8 dakika içinde G.Antep, 3 net gol pozisyonunu son vuruşların kötülüğü nedeniyle harcayıverdi. Fenerbahçe için söylenecek şey, "Böyle savunma yapılmaz, rezilliktir." Fenerbahçe şu maçı kazandıysa G.Antep'in son vuruşlarını yapan oyuncuların beceriksizliğine şükretsin. Hakem 'ı beğenmedim. Panik içinde yanlış düdükler ve en bariz yanlışı da G.Antep'in attığı bariz golü iptal etmek. G.Antepli oyuncu itti diyor, itme filan yok. VAR müdahale eder mi? Zaten 'de VAR'lar o seviyesiz çifte standart içinde. G.Antep'in buz gibi golü yendi. 'ın korner direği dibinde çaktırmayıp rakibin bileğine basmasını da hem VAR yedi hem de Mete yedi!

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