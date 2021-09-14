14 Eylül 2021, Salı

GAZİANTEP FK

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan Steven Caulker sözleri! "Fenerbahçe değerlendiremedi biz aldık"

Bulut’tan Caulker sözleri! F.Bahçe değerlendiremedi...
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ı transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. Bulut, "Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde değerlendirmedi. Nitekim biz aldık." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'ı transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

İngiliz savunma oyuncusunun Fenerbahçe'nin yeni sisteminde değerlendirilmediğini ifade eden Bulut, "Caulker'ı daha önce almak istemiştik ama sonunda transfer ettiğimiz için mutluyuz. Müthiş profesyonel. Hak ettiği yere de geldi. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de yeni hoca sisteminde değerlendirmedi. Nitekim biz aldık." ifadelerini kullandı.
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