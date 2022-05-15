Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor ile Gaziantep Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelecek ve maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araşıtırılmaya devam ediyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Alanyaspor - Gaziantep maçına dair detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 10:00