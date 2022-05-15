Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Alanyaspor ile Gaziantep Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelecek ve maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araşıtırılmaya devam ediyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Alanyaspor - Gaziantep maçına dair detaylar...
Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor - Gaziantep kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALANYASPOR - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Gaziantep maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.