G.Antep FK'dan orta saha takviyesi!
Süper Lig ekibi transferi açıkladı
🍬KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2022🍬
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