Son dakika spor haberi: Gaziantep'in yeni transferi Steven Caulker şehre geldi!

Süper Lig takımlarından Gaziantep'in yeni transferlerinden Steven Caulker, şehre geldi. Kulüpten yapılan duyuruya göre, sabaha karşı Gaziantep'e gelen futbolcu, daha sonra tesislerde teknik direktör Erol Bulut ile buluştu. | Son dakika spor haberleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabaha karşı Gaziantep'e gelen futbolcu, daha sonra tesislerde teknik direktör Erol Bulut ile buluştu.

Bulut, Fenerbahçe'den kiralanan Caulker ile bir kez daha çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek futbolcuya başarı diledi.

Steven Caulker, görüşmenin ardından kendisi için özel hazırlanan program eşliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Savunma oyuncusu Caulker, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

DİĞER

GAZİANTEP FK HABERLERİ