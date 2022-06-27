Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç oyuncu Ömürcan Artan'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 1999 doğumlu kanat oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
🔴⚫️ TRANSFER | ÖMÜRCAN ARTAN GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) June 27, 2022
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