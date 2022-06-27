Gaziantep FK Ömürcan Artan'ı transfer etti

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç futbolcu Ömürcan Artan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç oyuncu Ömürcan Artan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 1999 doğumlu kanat oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.