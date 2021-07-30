Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü istiyor!

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'e gol kralı olarak damga vuran Aaron Boupendza'nın adı Avrupa'dan ve ligimizden bir çok kulüple anılıyordu. Henüz bir kulübe transfer olmayan ve Hatayspor ile sözleşmesi bulunan Gabonlu forvet için flaş transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri