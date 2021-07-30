30 Temmuz 2021, Cuma

GAZİANTEP FK

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü istiyor!

Erol Bulut F.Bahçe'den o ismi istiyor!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 30.07.2021

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak alınan başarısız sonuçlar sonucu sezonu sarı lacivertlilerde tamamlayamayan Erol Bulut, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın başına geçmişti. Genç teknik adam eski takımı Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Sinan Gümüş'ü istiyor. 46 yaşındaki hoca yönetime bu transferde ısrarcı olduğunu bildirdi. Yönetimin de bu transferi olumlu bulması sebebiyle yakın zamanda görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.

PEREIRA DA DENİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira da Sinan Gümüş'e hazırlık maçlarında şans verdi. Portekizli hocanın Sinan'ı gelecek planlarına alması durumunda yönetimin bu transfere onay vermemesi bekleniyor.

Flaş Boupendza açıklaması! haberin devamı

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