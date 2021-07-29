29 Temmuz 2021, Perşembe

GAZİANTEP FK

Gaziantep FK'da Alexandru Maxim 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Gaziantep'e Maxim'den kötü haber!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Rumen oyuncu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in Avusturya kampında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Alexandru Maxim, iki hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiştir ve tahmini iki hafta forma giyemeyecektir. Maxim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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