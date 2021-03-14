Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Gaziantep FK ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Denizlispor maçı 14 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Tosca, Miranda, Djilobodji, Rashid, Vetrih, Kenan Özer, Bilal, Maxim, Muhammet

Denizlispor: Cenk, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb, Özer, Ayman Mohammed, Fabiano, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

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