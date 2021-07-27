27 Temmuz 2021, Salı

GAZİANTEP FK

Gaziantep FK 0-1 Mainz 05 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gaziantep FK'dan tatsız prova!
GAZİANTEP FK
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 Giriş Tarihi: 27.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Alman ekibinin golünü Mustafa Burak Bozan'ın 44. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Süper Lig ekibi Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynadığı hazırlık maçında Almanya ekibi Mainz 05'e 1-0 yenildi.

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmada Burak Bozan, Tosca, Ulaş Zengin, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Mendyl, Sagal, Furkan Soyalp ve Dicko'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

Alman ekibi, ilk yarının uzatma dakikalarında Niakhate'nin golüyle öne geçti.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Gaziantep ekibi, 55. dakikada oyuna sonradan dahil olan Kenan Özer ile aradığı golü buldu ancak maçın hakemi faul gerekçesiyle golü iptal etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Mainz 05 karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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