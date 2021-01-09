09 Ocak 2021, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor 2 - 1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sivasspor Gaziantep'in serisine son verdi
SİVASSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'in 18. haftasında , 1-0 öne geçtiği maçta 'a 2-1 yenilerek ligde 15 maç sonra mağlup oldu.

'de 18. hafta heyecanı maçıyla başladı. Heyecan dolu geçen müsabakada ligi flaş takımlarından Gaziantep FK, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olarak bu sezon ligde 15 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. 4dakikada 'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkarak topla buluşan , ceza alanına girdi. Önce rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Maxim, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

8. dakikada 'ın sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci topu son anda çeldi.

12. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan 'in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

24. dakikada Erdoğan'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Arslan'ın şutunu Günay çeldi.

28. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr'ın tehlikeli şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışında Fajr'ın pasında topla buluşan 'in şutunu kaleci Günay çeldi.

41. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına yaptığı ortada yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45. dakikada 'ın kullandığı serbest vuruş kale direğinin yanından auta çıktı.

46. dakikada Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda Hakan Arslan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

52. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

55. dakikada köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu direkten döndü.

82. dakikada Gradel'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutunu kaleci Günay kurtardı.

90+1. dakikada savunma arkasında topla buluşan Andre'nin şutunu Çiftçi çizgiden çıkardı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

DG Sivasspor: Ali x, Appindangoye xx, Caner xx, x, Uğur xx, Claudemir x, Erdoğan xx (Yasin Öztekin dk. 90 ?), Hakan xxx, Fajr xx (Camara dk. 90 +4 ?), Gradel xx, Kayode x (Kone dk. 78 x)

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, xx, Kubilay xx, xx, x (Enver Cenk dk. 70 x), Mirallas xx, x (Kenan Özer dk. 55 x), Jefferson x, Maxim xx, Muhammet x (Andre Felipe dk. 69 x)

Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Furkan

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41 ve 46) (DG Sivasspor)

Kırmızı kart: Jefferson (dk. 78) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç, , (Gaziantep FK), Hakan Arslan, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, (DG Sivasspor)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yiğido iç transfere yöneldi! İmzalar atıldı Yiğido iç transfere yöneldi! İmzalar atıldı
Malatya'da gol düellosunda kazanan yok! Malatya'da gol düellosunda kazanan yok!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör