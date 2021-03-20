Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertraç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Zeki, Mustafa, Mallan, Acquah, Adem, Tetteh
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Vetrih, Sousa, Maxim, Kenan, Muhammet.
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