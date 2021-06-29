29 Haziran 2021, Salı

GAZİANTEP FK

Kevin Mirallas'tan flaş sözler! "Erol Bulut..."

Mirallas'tan flaş sözler! Erol Bulut...
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Kevin Mirallas konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız teknik direktör Erol Bulut ile konuştuğunu ve zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti. | Son dakika transfer haberleri

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'ın geçtiğimiz günlerde "Kevin Mirallas bize bugün yarın deyip oyaladı. Sagal'ı transfer ettikten sonra Mirallas'tan vazgeçtik" şeklindeki açıklamasına Kevin Mirallas'tan cevap geldi.

Belçikalı yıldız oyuncu Mirallas, "Erol Bulut ile konuştum. Beni istediğini söyledi. Kendisine zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Başka teklifler de var. Ben biraz düşünüp öyle karar vermek istiyorum. Daha doğrusu tam olarak emin olmak istiyorum. Futbolda her şey mümkün. Ben Gaziantep'e gelmeyeceğim demedim. Sadece zaman istedim." dedi.

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