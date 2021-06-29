29 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Kevin Mirallas'tan flaş sözler! "Erol Bulut..."
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Kevin Mirallas konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız teknik direktör Erol Bulut ile konuştuğunu ve zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini belirtti. | Son dakika transfer haberleri
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'ın geçtiğimiz günlerde "Kevin Mirallas bize bugün yarın deyip oyaladı. Sagal'ı transfer ettikten sonra Mirallas'tan vazgeçtik" şeklindeki açıklamasına Kevin Mirallas'tan cevap geldi.
Belçikalı yıldız oyuncu Mirallas, "Erol Bulut ile konuştum. Beni istediğini söyledi. Kendisine zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Başka teklifler de var. Ben biraz düşünüp öyle karar vermek istiyorum. Daha doğrusu tam olarak emin olmak istiyorum. Futbolda her şey mümkün. Ben Gaziantep'e gelmeyeceğim demedim. Sadece zaman istedim." dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GAZİANTEP FK HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?