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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI

Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılarak lider 'ı takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Son 3 maçından 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Gaziantep ekibi ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar çıkararak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

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Gaziantep FK: Günay, Olkowski, , Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Ok üstlendi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Sorumlusu Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Bright Samuel-Osayi ve Mbwana Samatta yedekler arasında yer alırken Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ile Dimitris Pelkas'ı 11'de görevlendirildi.

Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesine şu 11'le çıktı: "Altay, Gökhan Gönül, Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Sosa, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Valencia."

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasına 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte tedavisi devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ile Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı.

GUSTAVO VE SAMATTA YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de Brazilyalı futbolcu Luiz Gustavo, ligde ilk kez yedekler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil olan ve performansı ile beğeni toplayan Gustavo, cezalı ya da sakat olmadığı maçlarda 11'de görev almıştı. Gustavo, 2 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir mücadeleye yedek başladı.

Sarı-lacivertli ekipte Mbwana Samatta da Gaziantep FK mücadelesine yedek soyundu. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişmesinin ardından 2 maçta 11'de görevlendirilen Samatta, istenilen performansı sergileyemeyince yedeğe çekildi.

MERT HAKAN 3 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra 11'de görevlendirildi. , Denizlispor ve Malatyaspor maçlarında yedekler arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK mücadelesine 11'de başladı.

GAZİANTEP FK'DA TEKNİK DİREKTÖR DAHİL 7 EKSİK

Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe maçına cezası bulunan teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun yanı sıra 6 oyuncusundan maçından yoksun çıktı. Gaziantep FK'da sakatlıkları bulunan Kana-Biyik, Oğuz Ceylan ve Muhammed Demir'in haricinde izolasyon sürecinde bulunan Alin Dorinel Toşca, Ulaş Zengin ile Jefferson, Fenerbahçe maçında görev alamadı.

Gaziantep FK, Fenerbahçe mücadelesine şu 11'le çıktı: "Günay - Junior Morais, Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko."

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