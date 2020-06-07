07 Haziran 2020, Pazar

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Usta yazardan UEFA'ya sert eleştiri! "Sen Avrupa'ya gelme" diyerek...

2019 yılında 23 milyon TL kar açıklayan fakat UEFA Mali Fair Play Disiplin Kurulu tarafından alınan flaş kararla "mali yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle" Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor, CAS'a başvurma kararı almıştı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, flaş kararla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 07.06.2020 11:17
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Usta yazardan UEFA'ya sert eleştiri! Sen Avrupa'ya gelme diyerek...

Bir yıl öncesine dönelim; Trabzonspor sezonu şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kapatırken oynadığı futbolla bir sonraki sezon için şampiyon adaylığının altını ziyadesiyle doldurmuş 'Bu takım doğru takviyelerle zirveye oynar' dedirtmişti.

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Usta yazardan UEFA'ya sert eleştiri! Sen Avrupa'ya gelme diyerek...

Başkan Ağaoğlu'nun önündeki iki yolu iki deyimle anlatayım. Ağaoğlu, "Battı balık yan gider" diyerek yüksek maliyetli transferler yapabilirdi. Ama o bir başka deyimi kullanmayı tercih etti, ayağını yorganına göre uzattı.

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Usta yazardan UEFA'ya sert eleştiri! Sen Avrupa'ya gelme diyerek...

Bugüne dönelim. Trabzonspor lider. Bekleri, orta sahası ve forvet hattındaki yabancılarından maksimum verim alan, Uğurcan ve Abdülkadir'den de en az Yusuf Yazıcı'dan kazandığı kadar para kazanmayı hedefleyen bir kulüp.

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Usta yazardan UEFA'ya sert eleştiri! Sen Avrupa'ya gelme diyerek...

FFP elbetteki uçurumun kenarında gezinen kulüpler için doğru uygulama ama ya yaptırımları? UEFA, borçlarını ödemek için Avrupa Kupası gelirlerine ihtiyaç duyan kulüplere "Sen Avrupa'ya gelme" diyerek onları düştükleri çukurdan çıkarmak yerine "Ne halin varsa gör" diyor bu cezalarla.

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Usta yazardan UEFA'ya sert eleştiri! Sen Avrupa'ya gelme diyerek...

Bu cezayı alan ilk kulübün Trabzonspor olmadığının farkındayım ama Şampiyonlar Ligi'nden bir sezonda kazanılan 30-40 milyon Euro'nun değeri de Trabzonspor ve Real Madrid için aynı şey değil..


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