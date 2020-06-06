Trabzonspor'dan CAS kuşatması

ORTAK ÇALIŞMA

Bordo-mavili kulübün hukukçuları son dönemde kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu ile de paylaştılar. Ayrıca Federasyon da elindeki bilgileri CAS'a sunacak.