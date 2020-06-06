06 Haziran 2020, Cumartesi

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Trabzonspor'dan CAS kuşatması

UEFA tarafından verilen beklenmedik kararla Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, hakkını CAS'ta arayacak. Çalışmalara hemen başlayan bordo-mavili kulübün hukukçuları, son dönemde sürekli kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. İşte o dosyanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 02:20 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 06:37
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Trabzonspor'dan CAS kuşatması

Trabzonspor'da iki önemli gündem maddesi var. İlki kalan 8 haftada hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı müzeye götürmek

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor'dan CAS kuşatması

İkincisi ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından verilen Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men kararının CAS başvurusuyla kaldırılması.

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Trabzonspor'dan CAS kuşatması

Bordo-mavililer, cezaya neden olarak gösterilen maddelerin geçersizliğinin ispatı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortak hareket ediyor.

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Trabzonspor'dan CAS kuşatması

Kulübün ekonomi birimi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda belgeler hazırlandı.

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Trabzonspor'dan CAS kuşatması

ORTAK ÇALIŞMA
Bordo-mavili kulübün hukukçuları son dönemde kar açıklayan Trabzonspor'a verilen bu cezanın haksız olduğunu belirterek güçlü bir savunma dosyası hazırladılar. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu ile de paylaştılar. Ayrıca Federasyon da elindeki bilgileri CAS'a sunacak.

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