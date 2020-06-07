Trabzonspor'da keyifler yerinde! Futbolcular ve yönetim yemekte bir araya geldiler

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da keyifler yerinde... Trabzonspor yönetimi, futbolcular, teknik heyet ve aileleri, gerçekleştirecek akşam antrenmanının öncesinde yemekte bir araya geldi. İşte o kareler...

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 18:05 ABONE OL