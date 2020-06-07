07 Haziran 2020, Pazar

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Trabzonspor'da keyifler yerinde! Futbolcular ve yönetim yemekte bir araya geldiler

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da keyifler yerinde... Trabzonspor yönetimi, futbolcular, teknik heyet ve aileleri, gerçekleştirecek akşam antrenmanının öncesinde yemekte bir araya geldi. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 18:05
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Trabzonspor'da keyifler yerinde! Futbolcular ve yönetim yemekte bir araya geldiler

Trabzonspor yönetimi, futbolcular, teknik heyet ve aileleri, gerçekleştirecek akşam antrenmanının öncesinde yemekte bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor'da keyifler yerinde! Futbolcular ve yönetim yemekte bir araya geldiler

Bordo-mavili kulüp, yemekten fotoğrafları paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

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Trabzonspor'da keyifler yerinde! Futbolcular ve yönetim yemekte bir araya geldiler

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörlerimiz, A Takım personelimiz ve futbolcularımız ile eşleri bugün yemekte bir araya geldi.

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Trabzonspor'da keyifler yerinde! Futbolcular ve yönetim yemekte bir araya geldiler

Takımımızın 18.00'de gerçekleştireceği antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte buluşan futbolcularımız ve aileleri hoşça vakit geçirdi."

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Trabzonspor'da keyifler yerinde! Futbolcular ve yönetim yemekte bir araya geldiler

İşte kareler...

TRABZONSPOR YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ | İZLEYİN

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