Usta yazardan olay sözler! "Trabzonsporlu futbolcular yanardağ ordusu gibiydi"

ZEKİ UZUNDURUKAN - ANA SÜTÜ GİBİ HELAL ŞAMPİYONLUK

Final maçlarının bir satranç oyunundan farkı yoktur. Emek+alın teri+takım bütünlüğü ve zeka birleşince sonucu, kupa şampiyonluğu olur. İlk 15 dakika, iki takım da kontrollü bir oyunu tercih etti; evet topla oynamada Trabzonspor'un ezici bir üstünlüğü vardı ama Alanyaspor da ne kadar diri bir takım olduğunu daha maçın ilk yarısında belgeledi. Ama Trabzonspor tarihi farkı bulacak pozisyonlara da girdi... Şampiyonluğu son anda kaçıran ve yine bu takımla oynanan maçın 90+5'inde yenilen beraberlik golü, bordo-mavili takıma moral olarak büyük hasar vermişti. Belki de bu yüzden şampiyonluk kaçmıştı.