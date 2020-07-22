22 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'da Eddie Newton ile ilk idman! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolları ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı. İşte antrenmandan kareler...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 20:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 20:47
ABONE OL
  • 1
  • 12
Trabzonspor'da Eddie Newton ile ilk idman! İşte antrenmandan kareler

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Trabzonspor'da Eddie Newton ile ilk idman! İşte antrenmandan kareler

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

  • 3
  • 12
Trabzonspor'da Eddie Newton ile ilk idman! İşte antrenmandan kareler

Antrenör Eddie Newton ilk kez takımın başında idmanda yer aldı.

İşte Trabzonspor'un antrenamanından kareler...

  • 4
  • 12
Trabzonspor'da Eddie Newton ile ilk idman! İşte antrenmandan kareler
  • 5
  • 12
Trabzonspor'da Eddie Newton ile ilk idman! İşte antrenmandan kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör