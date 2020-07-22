Trabzonspor'da Eddie Newton ile ilk idman! İşte antrenmandan kareler

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolları ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı. İşte antrenmandan kareler...