UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

UEFA, Avrupa takımlarının kulüpler sıralamasında güncelleme yaptı. Açıklanan listede Alman ekibi Bayern Münih, zirvede yer aldı. İşte açıklanan yeni liste ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un listedeki yeri.