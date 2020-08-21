21 Ağustos 2020, Cuma

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UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

UEFA, Avrupa takımlarının kulüpler sıralamasında güncelleme yaptı. Açıklanan listede Alman ekibi Bayern Münih, zirvede yer aldı. İşte açıklanan yeni liste ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un listedeki yeri.

Giriş Tarihi: 21.08.2020 12:01
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UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

UEFA resmi sitesinden Avrupa kulüplerinin kulüpler sıralamasında güncelleme yayınlandı.

İşte o sıralama ve Türk takımlarının yeri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

1. Bayern Münih

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UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

2. Real Madrid

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UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

3. Barcelona

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UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

4. Atletico Madrid

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