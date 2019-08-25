Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i netleşti!

Süper Lig'e Kasımpaşa beraberliği ile başlayan Trabzonspor, taraftarı önünde yeni sezonda ilk mücadelesini verecek. Fırtına, ligin ilk haftasında Meidpol Başakşehir'i 3-0 yenen Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Ünal Karaman'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





