25 Ağustos 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i netleşti!
Süper Lig'e Kasımpaşa beraberliği ile başlayan Trabzonspor, taraftarı önünde yeni sezonda ilk mücadelesini verecek. Fırtına, ligin ilk haftasında Meidpol Başakşehir'i 3-0 yenen Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Ünal Karaman'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 25.08.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 13:45
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"