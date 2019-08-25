25 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i netleşti!

Süper Lig'e Kasımpaşa beraberliği ile başlayan Trabzonspor, taraftarı önünde yeni sezonda ilk mücadelesini verecek. Fırtına, ligin ilk haftasında Meidpol Başakşehir'i 3-0 yenen Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Ünal Karaman'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 13:45
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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i netleşti!

Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i netleşti!

Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i netleşti!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i netleşti!

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.

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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor 11'i netleşti!

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

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