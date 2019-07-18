Galatasaray'ın yeni sezon alternatif forması internete sızdı!

Avrupa liglerinde 2019-20 sezonu start alırken, hem Avrupa'da ve hem de ülkemizde kulüplerin yeni sezon formaları da birer birer açıklandı. Şu ana kadar iki formasını tanıtan ve satışa sunan Galatasaray'ın yeni alternatif forması internete sızdı. İşte sarı-kırmızılıların 2019/2020 sezonunda giyeceği alternatif forması...

Giriş Tarihi: 18.07.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 19:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





