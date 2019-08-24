24 Ağustos 2019, Cumartesi

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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e dünya devi talip oldu!

Trabzonspor'un bir yıldızı daha transferle ayrılıyor mu? Dünyaca ünlü dev kulübün yetkileri Abdülkadir Ömür'ü takibe aldığı ortaya çıktı. Milli yıldızı her iki Avrupa ve bir de lig maçında izleyen dünya devi, raporunu yönetime sundu. Olumlu notların alındığı öğrenilen Abdülkadir için artık transfer kapıda! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 16:34
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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e dünya devi talip oldu!

Trabzonspor'da yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinin ardından transferle bir ayrılık daha yaşanabilir...

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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e dünya devi talip oldu!

Abdülkadir Ömür için devreye giren dünya devi, transferi bitirmek için Trabzon'a geliyor...

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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e dünya devi talip oldu!

Dünya devinin, bordo-mavili takımın oynadığı son 3 maçta milli oyuncuyu takip ettirdiği ortaya çıktı.

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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e dünya devi talip oldu!

2 scout'un yanı sıra bir kulüp yetkilisinin, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan iki maçın ardından AEK ile yapılan karşılaşmada Abdülkadir Ömür'ü özel olarak izledikleri belirlendi.

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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e dünya devi talip oldu!

İşte çok sıcak transfer gelişmesinin ayrıntıları ve dünyaca ünlü o kulüp:

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