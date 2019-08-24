24 Ağustos 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e dünya devi talip oldu!
Trabzonspor'un bir yıldızı daha transferle ayrılıyor mu? Dünyaca ünlü dev kulübün yetkileri Abdülkadir Ömür'ü takibe aldığı ortaya çıktı. Milli yıldızı her iki Avrupa ve bir de lig maçında izleyen dünya devi, raporunu yönetime sundu. Olumlu notların alındığı öğrenilen Abdülkadir için artık transfer kapıda! İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.08.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 16:34
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"