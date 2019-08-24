Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e dünya devi talip oldu!

Trabzonspor'un bir yıldızı daha transferle ayrılıyor mu? Dünyaca ünlü dev kulübün yetkileri Abdülkadir Ömür'ü takibe aldığı ortaya çıktı. Milli yıldızı her iki Avrupa ve bir de lig maçında izleyen dünya devi, raporunu yönetime sundu. Olumlu notların alındığı öğrenilen Abdülkadir için artık transfer kapıda! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





