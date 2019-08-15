15 Ağustos 2019, Perşembe
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Trabzonspor'un Sparta Prag 11'i belli oldu
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. ilk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer taraftarının da etkisiyle turu geçen ekip olmak istiyor. Trabzonspor'un zorlu maçta sahaya çıkacağı 11 de belli oldu. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 15.08.2019 11:30
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