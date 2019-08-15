Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak takımlardan Trabzonspor ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe daha önce Trabzonspor'un ilgilendiği yıldız futbolcu için devreye girdi. Fakat bordo-mavililer son bir atakla transferi bitirme noktasına getirdi. İşte gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





