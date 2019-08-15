15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak takımlardan Trabzonspor ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Fenerbahçe daha önce Trabzonspor'un ilgilendiği yıldız futbolcu için devreye girdi. Fakat bordo-mavililer son bir atakla transferi bitirme noktasına getirdi. İşte gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 08:55
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Süper Lig yarın başlıyor.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Yeni sezon öncesi birçok takım transferlerini yetiştirmek için atağa kalktı.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Ligin önemli takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor da transferde hız kesmiyor.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Daha çok genç oyuncularla kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, tecrübeli futbolcularla da kadrosunu sağlamlaştırmak istiyor.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Fenerbahçe ise kritik bölgelere transfer yapmak için atağa kalktı.

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