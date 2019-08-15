15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk düdük Cuma günü Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında saat 20:30'da oynanacak mücadele ile çalacak. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'in ilk haftasında takımlar hangi oyuncularından eksik olarak sahaya çıkacak. İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 19:49
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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri

Süper Lig'de ilk düdük yarın çalıyor. Takımlarının yeni transferlerini görmek için sabırsızlanan taraftarlar bu anı heyecanla beklerken bazı takımlarda gelen sakatlık haberleri can sıkıyor. İşte ilk hafta sahada yerini alamayacak o isimler...

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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri

YUKATEL DENİZLİSPOR

SAKAT: Hadi Sacko

CEZALI: Yok

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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri

GENÇLERBİRLİĞİ

SAKAT: Sadio Diallo

CEZALI: Taha Cengiz Demirtaş

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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri

ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

SAKAT: Artem Kravets, Hasan Hüseyin Acar

CEZALI: Silviu Lung, Miguel Lopes

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