Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk düdük Cuma günü Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında saat 20:30'da oynanacak mücadele ile çalacak. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'in ilk haftasında takımlar hangi oyuncularından eksik olarak sahaya çıkacak. İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri...