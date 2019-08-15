15 Ağustos 2019, Perşembe
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Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk düdük Cuma günü Yukatel Denizlispor ve Galatasaray arasında saat 20:30'da oynanacak mücadele ile çalacak. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'in ilk haftasında takımlar hangi oyuncularından eksik olarak sahaya çıkacak. İşte ilk haftanın sakat ve cezalı isimleri...
Giriş Tarihi: 15.08.2019 19:49
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