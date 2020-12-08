Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Ayrıca moral kondisyon olarak ve hocalarının hasta oluşu da cabası. Peki Trabzonspor'a ne oldu da, sahada rakibinden daha kötü gezindi. Abdullah Avcı, "Savunma işini hallettik" dedi ama 76. dakikada rakip sol kanat, Trabzonspor sağ kanadında üç savunma adamını bir metrekare içerisinde çalımlayıp geçerek, gol pasını verdiği de gözümüzden kaçmadı.