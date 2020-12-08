08 Aralık 2020, Salı

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Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 11. haftasında perde Trabzonspor-Sivasspor mücadelesi ile kapandı. BB Erzurumspor ve Ankaragücü galibiyetlerinin ardından seriyi 3 maça çıkarmak isteyen bordo-mavililer, Sivasspor'a ile 1-1 berabere kalırken, puanlar da paylaşılmış oldu. Spor yazarları da Trabzonspor - Sivasspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:43
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Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

NECMİ PEREKLİ - 1 PUANA RAZI

Maçı değerlendirirken, "Maçın kalitesinin esas mahiyetini incelerken sonucun nereye varacağı tahmini için sahaya yansıtılan futbolu iyi tahlil etmek gerekir". İlk yarıya baktığımızda her iki takımın da sahada futbol adına ortaya hiçbir şey koymadığını görmek mevcut.

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Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Türk futbolunun bunca gereksiz yabancı ile nerelere çöktüğünü görmemek için kör olmak gerekir. Bir 45 dakika boyunca hiçbir pozisyon yok, heyecan yok futbol kalitesi namına da ortada bir şey yok.

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Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

İki takımda da kendisini hedefe ulaştıracak hareket ve organizasyonlardaki başarı grafiği fevkalade düşüktü. Ritmi ve standardı çok düşüktü. Haydi Sivasspor'un bu hafta içinde bulunduğu kadro noksanlığı ve maç yorgunluğu dezavantajları ortada.

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Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Ayrıca moral kondisyon olarak ve hocalarının hasta oluşu da cabası. Peki Trabzonspor'a ne oldu da, sahada rakibinden daha kötü gezindi. Abdullah Avcı, "Savunma işini hallettik" dedi ama 76. dakikada rakip sol kanat, Trabzonspor sağ kanadında üç savunma adamını bir metrekare içerisinde çalımlayıp geçerek, gol pasını verdiği de gözümüzden kaçmadı.

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Spor yazarları Trabzonspor - Sivasspor maçını değerlendirdi

Bunu da bir kenara not etse iyi olur. Trabzonspor'un üç orta saha adamı Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür ve Bilal, üçünün de orta sahada hiçbir varlık gösteremediği, maç aksiyonuna en ufak bir ağırlıklarının olmadığını da unutmayalım.

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