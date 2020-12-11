11 Aralık 2020, Cuma

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Trabzonspor'da yaprak dökümü! Abdullah Avcı'dan 8 isme veto

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı yönetiminde yeniden çıkış yakalayan Trabzonspor'da devre arası öncesi iç transfer rotası belirlendi. Ön raporunu yönetime sunan tecrübeli teknik adam, 8 ismin de üstünü çizdi. Bu futbolcuların bir kısmı için 'satılabilir' notunu düşen Avcı, umut vaat eden gençlerin ise oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasını önerdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 06:14
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Trabzonspor'da yaprak dökümü! Abdullah Avcı'dan 8 isme veto

Trabzonspor'da 5 Ocak 2021'de başlayacak olan ara transfer öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, gidecekler ve kalacaklardan oluşan ön raporunu sundu.

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Trabzonspor'da yaprak dökümü! Abdullah Avcı'dan 8 isme veto

Bordo-mavili yönetim, ikinci yarı için koyduğu üst sıralar hedefine ulaşabilmek adına transfer konusunda Avcı'yı tek yetkili kılmıştı.

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Trabzonspor'da yaprak dökümü! Abdullah Avcı'dan 8 isme veto

Çalışmalara başlayan tecrübeli çalıştırıcı, takımda kalmasını istediği isimleri belirlerken, 8 oyuncuyla ise yolların ayrılması yönünde talepte bulunduğu öğrenildi.

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Trabzonspor'da yaprak dökümü! Abdullah Avcı'dan 8 isme veto

Avcı'nın bunların bir kısmı için 'satılabilir' notu düşerken, umut vaat eden gençlerin ise oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasını önerdiği belirlendi.

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Trabzonspor'da yaprak dökümü! Abdullah Avcı'dan 8 isme veto

Transfer edilecek oyuncular ise henüz kesinlik kazanmadı.

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