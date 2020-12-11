Trabzonspor'da yaprak dökümü! Abdullah Avcı'dan 8 isme veto

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı yönetiminde yeniden çıkış yakalayan Trabzonspor'da devre arası öncesi iç transfer rotası belirlendi. Ön raporunu yönetime sunan tecrübeli teknik adam, 8 ismin de üstünü çizdi. Bu futbolcuların bir kısmı için 'satılabilir' notunu düşen Avcı, umut vaat eden gençlerin ise oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasını önerdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...