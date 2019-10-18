18 Ekim 2019, Cuma
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Trabzonspor'un Gazişehir 11'i netlik kazandı!
Medical Park Stadı'nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Gaziantep FK'yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman, milli aranın ardından Gazişehir karşılaşmasında mutlu sona ulaşarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İşte Trabzonspor'un Gazişehir 11'i...
Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:40
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