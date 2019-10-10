Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

Trabzonspor'da bu sezonun en etkili isimlerinden biri kuşkusuz Arjantinli Jose Sosa. Bordo-mavili ekip milli arada Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın menajeri ile masaya oturacak. Yıldız oyuncu maddi anlamda tatmin edilecek. Maksimum kontrat önerilecek olan Sosa da kalmak istediğini yönetime iletti. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





