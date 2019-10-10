10 Ekim 2019, Perşembe

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Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

Trabzonspor'da bu sezonun en etkili isimlerinden biri kuşkusuz Arjantinli Jose Sosa. Bordo-mavili ekip milli arada Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın menajeri ile masaya oturacak. Yıldız oyuncu maddi anlamda tatmin edilecek. Maksimum kontrat önerilecek olan Sosa da kalmak istediğini yönetime iletti. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 09:49
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Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

Trabzonspor iç transferde anlaşmayı çok istediği Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın menajeriyle milli arada bir kez daha masaya oturacak.

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Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

Daha önce Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığına dair açıklamalar yapan ve bu konuda menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü ifade eden Sosa'nın olumlu yaklaşımı bordo-mavili yönetimi sevindiriyor.

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Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl uzatmak isteyen Trabzonspor yönetiminin oyuncuya verebilecekleri en yüksek düzeyden teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

YILLIĞI 3.2 MİLYON EURO

Sosa'nın Trabzonspor'da ve şehirde gördüğü ilgiden çok memnun olduğu, bu yüzden de sözleşme uzatmak için para konusunu gündeme bile getirmediği ifade edildi.

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Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

Transfermarkt'te piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen 1985 doğumlu oyuncu, yıllık 3.2 milyon Euro'luk sözleşmesi ile bordo-mavililerin en fazla kazanan futbolcularından biri.

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