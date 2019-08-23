23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'da Sturridge'in maaşı Ekuban'dan!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek tur kapısını araladı. Bordo-mavililerin gruplara kalması için önünde bir sınav kaldı. Fırtına 29 Ağustos Perşembe günü AEK ile rövanş maçına çıkacak. Deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor tur kapısı büyük oranda araladı. Peki bordo-mavililer gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak. İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 10:01
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Trabzonspor'da Sturridge'in maaşı Ekuban'dan!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı deplasmanda 3-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Temsilcimizin gollerini Caleb Ekuban kaydetti.

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Trabzonspor'da Sturridge'in maaşı Ekuban'dan!

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

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Trabzonspor'da Sturridge'in maaşı Ekuban'dan!

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

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Trabzonspor'da Sturridge'in maaşı Ekuban'dan!

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı.

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Trabzonspor'da Sturridge'in maaşı Ekuban'dan!

Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür de yenilgi görmedi.

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