23 Ağustos 2019, Cuma
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Trabzonspor'da Sturridge'in maaşı Ekuban'dan!
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek tur kapısını araladı. Bordo-mavililerin gruplara kalması için önünde bir sınav kaldı. Fırtına 29 Ağustos Perşembe günü AEK ile rövanş maçına çıkacak. Deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor tur kapısı büyük oranda araladı. Peki bordo-mavililer gruplara kalırsa ne kadar para kazanacak. İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 23.08.2019 10:01
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