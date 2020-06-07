Trabzonspor yemekte bir araya geldi

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesinde başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, takım personeli ve futbolcular ile aileleri için yemek organizasyonu düzenledi.

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