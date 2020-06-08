08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

3 büyüklere yılın çalımı! Trabzonspor'a 19'luk yıldız...

Trabzonspor dışında İstanbul kulüplerini de peşine takan Cenk Özkacar'ın önceliği Karadeniz ekibi. Sebebi ise gençlere verilen önem...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 02:03 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 06:38
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3 büyüklere yılın çalımı! Trabzonspor'a 19'luk yıldız...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.

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3 büyüklere yılın çalımı! Trabzonspor'a 19'luk yıldız...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına hız verdi.

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3 büyüklere yılın çalımı! Trabzonspor'a 19'luk yıldız...

Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sıklaştıran Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.

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3 büyüklere yılın çalımı! Trabzonspor'a 19'luk yıldız...

Gösterdiği performansla dev kulüplerinin dikkatini çeken genç yıldız tercihini de yaptı. İşte detaylar...

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3 büyüklere yılın çalımı! Trabzonspor'a 19'luk yıldız...

TRABZONSPOR'U TERCİH ETTİ

Bordo-mavili ekip, Cenk Özkacar transferinde İstanbul ekipleriyle kapışıyor. Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısı tüm teklifleri dinlerken rotasının Karadeniz ekibi olması bekleniyor.

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