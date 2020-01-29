29 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'dan Guilherme bombası

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbaçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo mavili ekip, Yeni Malatyaspor'un yıldızına gözünü dikti. Hüseyin Çimşir sağ kanada transfer talep etmişti. Yönetim, oyuncunun menajeri Marcelo Rabalinho ile hemen temasa geçti.

Giriş Tarihi: 29.01.2020 01:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 10:04
  • 1
  • 10
Trabzonspor'dan Guilherme bombası

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlardan olan Trabzonspor, kadrosunu kusursuz hale getirmek için kesesine uygun oyuncuların peşinden koşuyor.

  • 2
  • 10
Trabzonspor'dan Guilherme bombası

Bunlardan birinin de Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme olduğu öğrenildi. Kısa süre önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için bordo-mavililerin de devreye girdiği kaydedildi.

  • 3
  • 10
Trabzonspor'dan Guilherme bombası

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Bilal Başacıkoğlu transferini gerçekleştirmelerine rağmen özellikle sağ kanatta gözünü kırpmadan forma verebileceği bir ismin alınmasını daha istemişti.

  • 4
  • 10
Trabzonspor'dan Guilherme bombası

Yönetim de transfer döneminin sonu yaklaştığı için macera aramadı ve Süper Lig içindeki isimlere yöneldi. Guilherme'nin adı ön plana çıktı.

  • 5
  • 10
Trabzonspor'dan Guilherme bombası

SUDAN UCUZ SÜPER YILDIZ

Karadeniz ekibinin renklerine bağlamak için harekete geçtiği Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin kiralama sözleşmesinde serbest kalma bedeli olarak 150 bin euro yazıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör