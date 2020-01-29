29 Ocak 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'dan Guilherme bombası
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbaçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo mavili ekip, Yeni Malatyaspor'un yıldızına gözünü dikti. Hüseyin Çimşir sağ kanada transfer talep etmişti. Yönetim, oyuncunun menajeri Marcelo Rabalinho ile hemen temasa geçti.
Giriş Tarihi: 29.01.2020 01:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 10:04
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