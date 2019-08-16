16 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzonspor yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz yıl oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor yeni sezona flaş transferlerle hızlı başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı eleyerek play-off turuna kalmayı başaran bordo-mavililer Süper Lig'de yılın transferine imza attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 17:37
  • 1
  • 11
Trabzonspor yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4'üncü sırada bitiren Trabzonspor transferde ata��a kalktı.

  • 2
  • 11
Trabzonspor yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Kadrosuna birçok genç futbolcuyu katan bordo-mavililer yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak.

  • 3
  • 11
Trabzonspor yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde de Çekya ekibi Sparta Prag'ı elemeyi başardı.

  • 4
  • 11
Trabzonspor yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Play-off turunda Yunanistan'ın AEK Atina ekibi ile karşılaşacak olan Fırtına bu turu geçmesi halinde gruplara kalacak.

  • 5
  • 11
Trabzonspor yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Yeni sezon önesi forvet arayışları da devam eden Karadeniz temsilcisinde yılın transferi gerçekleşti. İşte son gelişmeler...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör