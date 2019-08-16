16 Ağustos 2019, Cuma
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Trabzonspor yıldız futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz yıl oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor yeni sezona flaş transferlerle hızlı başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı eleyerek play-off turuna kalmayı başaran bordo-mavililer Süper Lig'de yılın transferine imza attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.08.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 17:37
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