Sturridge'nin Trabzonspor'u seçme nedeni belli oldu

Spor Toto Süper Lig'e Kasımpaşa galibiyeti ile başlamak isteyen Trabzonspor, dünya yıldızını kadrosuna katıyor. Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren Sturridge bordo-mavili ekip ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in de transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun Fırtına'yı seçme nedeni de belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.08.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





