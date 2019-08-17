17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Sturridge'nin Trabzonspor'u seçme nedeni belli oldu

Spor Toto Süper Lig'e Kasımpaşa galibiyeti ile başlamak isteyen Trabzonspor, dünya yıldızını kadrosuna katıyor. Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren Sturridge bordo-mavili ekip ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in de transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun Fırtına'yı seçme nedeni de belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.08.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 12:11
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Sturridge'nin Trabzonspor'u seçme nedeni belli oldu

Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.

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Sturridge'nin Trabzonspor'u seçme nedeni belli oldu

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra hakkında Atalanta, Genoa, DC United iddiaları ortaya atılsa da sadece Süper Lig'den Başakşehir ve Trabzonspor'dan resmi teklif aldığı ortaya çıkan Sturridge'in, ailesinin onayıyla bordo-mavili kulübü seçtiği belirtildi.

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Sturridge'nin Trabzonspor'u seçme nedeni belli oldu

TRABZON'U BEĞENDİLER

Tecrübeli golcünün Trabzonspor'a transfer süreci aslında bir hayli zorlu ve ilginç oldu.

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Sturridge'nin Trabzonspor'u seçme nedeni belli oldu

Liverpool'da sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Sturridge önce Başakşehir'den teklif alırken, 'Karadeniz Fırtınasının' bu teklifin biraz daha üzerine çıkması işin şeklini değiştirdi.

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Sturridge'nin Trabzonspor'u seçme nedeni belli oldu

Akşam'ın haberine gçre; İstanbul'un çok iyi bir yer olduğunu bilen ve şehri çok beğenen Sturridge'in ailesi, bir de Trabzon'u görmek isterken 29 yaşındaki oyuncunun annesi ve amcasının şehri görmesi Sturridge'in Trabzonspor'a imza atmasını sağladı.

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