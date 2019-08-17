17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Sturridge'nin Trabzonspor'u seçme nedeni belli oldu
Spor Toto Süper Lig'e Kasımpaşa galibiyeti ile başlamak isteyen Trabzonspor, dünya yıldızını kadrosuna katıyor. Liverpool ile olan sözleşmesi sona eren Sturridge bordo-mavili ekip ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe ve Başakşehir'in de transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun Fırtına'yı seçme nedeni de belli oldu.
Giriş Tarihi: 17.08.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 12:11
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