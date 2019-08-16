16 Ağustos 2019, Cuma
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Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. İlk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, taraftarı önünde sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında da geniş yer buldu.
Giriş Tarihi: 16.08.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 11:20
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