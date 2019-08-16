Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. İlk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, taraftarı önünde sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında da geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 16.08.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





