16 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk etti. İlk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, taraftarı önünde sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında da geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 16.08.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 11:20
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Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti

Trabzonspor UEFA Avrupa ligi 3. tur eleme mücadelesinin rövanşında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk etti.

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Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti

Temsilcimiz ilk maçta deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönmüştü.

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Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti

Bordo-mavili seyircisi önünde ise rakibini 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti

Fırtına'nın rakibi ise Yunan ekibi AEK Atina oldu.

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Trabzon yerel basınında Sparta Prag galibiyeti

Trabzonspor'un galibiyeti Trabzon yerel basınında da büyük yer buldu. İşte o manşetler...

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