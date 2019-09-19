20 Eylül 2019, Cuma
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İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi'nde perde bugün oynanan mücadelelerle başladı. C Grubu'nda bulunan Temsilcimiz Trabzonspor, Getafe ile oynadığı karşılaşmadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekip ilk haftayı 3. olarak tamamladı. İşte C Grubu'nda puan durumu...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 22:43 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 22:43
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