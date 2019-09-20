20 Eylül 2019, Cuma
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UEFA yeni listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den ve Galatasaray'a büyük fark...
UEFA merakla beklenen kulüp sıralamalarını güncelledi. Bu sezon Avrupa kupalarından uzak kalacak olan Fenerbahçe ve ülkemizi yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın arasındaki fark dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 11:39
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