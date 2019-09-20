20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

UEFA yeni listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den ve Galatasaray'a büyük fark...

UEFA merakla beklenen kulüp sıralamalarını güncelledi. Bu sezon Avrupa kupalarından uzak kalacak olan Fenerbahçe ve ülkemizi yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın arasındaki fark dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 11:39
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UEFA yeni listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den ve Galatasaray'a büyük fark...

1. REAL MADRID

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UEFA yeni listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den ve Galatasaray'a büyük fark...

2. ATLETICO MADRİD

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UEFA yeni listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den ve Galatasaray'a büyük fark...

3. BARCELONA

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UEFA yeni listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den ve Galatasaray'a büyük fark...

4. BAYERN MÜNİH

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UEFA yeni listeyi açıkladı! Fenerbahçe'den ve Galatasaray'a büyük fark...

5. JUVENTUS

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