19 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fırtına İspanya'dan eli boş döndü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren tek golü 18'inci dakikada Rodriguez kaydederken, bu sonuçla bordo mavililer gruptaki ilk maçından puansız ayrıldı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 22:33
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Fırtına İspanya'dan eli boş döndü

Uefa Avrupa Ligi serüvenine galibiyetle başlamak isteyen Trabzonspor ilk hafta maçında İspanya'dan Getafe'ye konuk oldu.

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Fırtına İspanya'dan eli boş döndü

İlk dakikalardaki ev sahibi baskısını kıramayan bordo-mavililer kalesinde golü erken gördü.

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Fırtına İspanya'dan eli boş döndü

18'inci dakikada Raul Garcia'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Rodriguez'in gelişine kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu.

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Fırtına İspanya'dan eli boş döndü

İlk yarı bu skorla biterken, ikinci yarıya Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın kurtarışları damga vurdu.

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Fırtına İspanya'dan eli boş döndü

Başarılı file bekçisi üst üste gelen Getafe ataklarında farkın daha fazla açılmasına izin vermedi.

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