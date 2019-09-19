19 Eylül 2019, Perşembe
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Fırtına İspanya'dan eli boş döndü
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Ev sahibine galibiyeti getiren tek golü 18'inci dakikada Rodriguez kaydederken, bu sonuçla bordo mavililer gruptaki ilk maçından puansız ayrıldı.
Giriş Tarihi: 19.09.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 22:33
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