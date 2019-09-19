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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün Getafe'ye konuk oluyor. Sakatlıklar sebebiyle eksikleri bulunan Fırtına, İspanyol ekibini yenerek Avrupa sahnesine güzel bir başlangıç yapmak istiyor. İşte Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Getafe karşısında sahaya süreceği muhtemel ilk 11...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 03:42 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 06:48
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