19 Eylül 2019, Perşembe

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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün Getafe'ye konuk oluyor. Sakatlıklar sebebiyle eksikleri bulunan Fırtına, İspanyol ekibini yenerek Avrupa sahnesine güzel bir başlangıç yapmak istiyor. İşte Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Getafe karşısında sahaya süreceği muhtemel ilk 11...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 03:42 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 06:48
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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, C Grubu ilk mücadelesinde Getafe ile karşılaşacak.

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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak.

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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

Karşılaşmayı Slovan hakem Matej Jug yönetecek.

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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

İşte bordo mavili ekibin tecrübeli teknik direktörü Ünal Karaman'ın Getafe karşısında sahaya süreceği muhtemel ilk 11:

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İşte Trabzonspor'un Getafe maçı ilk 11'i

Uğurcan

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