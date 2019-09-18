18 Eylül 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarını bekleyen büyük tehlike!
Avrupa'da liglerin başlamasının ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de heyecan başladı. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir temsil ediyor. Öte yandan dün oynanan Ajax - Lille maçının ardından Türk takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlike ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 14:25
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