03 Ekim 2019, Perşembe

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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci karşılaşmasında Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlıyor. İlk maçında deplasmanda Getafe'ye kaybeden Fırtına, bu müsabakayı kazanarak Avrupa Ligi'nde çıkışa geçmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 02:09
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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor, bugün İsviçre temsilcisi Basel ile karşılacak.

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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak.

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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

Karşılaşmayı İtalyan Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello yönetecek.

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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

Di Bello'nun yardımcılıklarını ise Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak.

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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!

İŞTE TRABZONSPOR'UN BASEL MAÇI İLK 11'İ

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