03 Ekim 2019, Perşembe
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İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci karşılaşmasında Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlıyor. İlk maçında deplasmanda Getafe'ye kaybeden Fırtına, bu müsabakayı kazanarak Avrupa Ligi'nde çıkışa geçmek istiyor. İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 02:09
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