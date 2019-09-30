01 Ekim 2019, Salı
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Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! "Falcao Trabzon'u şampiyon yapar"
Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi Fotomaç'ın yepyeni hizmeti Gündemin İçinden'de bu hafta Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, usta yorumcu Erman Toroğlu , A Spor Müdürü Serkan Korkmaz ve teknik direktör Reha Kapsal, Galatasaray- Fenerbahçe ile Trabzonspor-Beşiktaş derbilerini masaya yatırdı. CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da İzaka Restoran'da İbrahim Ege'nin konuğu olan Gündemin İçinden, keyifli bir sohbet yaptı.
Giriş Tarihi: 30.09.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 08:36
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