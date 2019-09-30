01 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! "Falcao Trabzon'u şampiyon yapar"

Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi Fotomaç'ın yepyeni hizmeti Gündemin İçinden'de bu hafta Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, usta yorumcu Erman Toroğlu , A Spor Müdürü Serkan Korkmaz ve teknik direktör Reha Kapsal, Galatasaray- Fenerbahçe ile Trabzonspor-Beşiktaş derbilerini masaya yatırdı. CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da İzaka Restoran'da İbrahim Ege'nin konuğu olan Gündemin İçinden, keyifli bir sohbet yaptı.

Giriş Tarihi: 30.09.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 08:36
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Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! Falcao Trabzon'u şampiyon yapar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi beklentilerin çok altında kaldı. 'Dağ fare doğurdu' yorumları bile yapıldı.

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Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! Falcao Trabzon'u şampiyon yapar

ZEKİ UZUNDURUKAN

Önce şu 'dünya derbisi' benzetmesinden vazgeçelim. Neye göre, kime göre, hangi kriterlere göre dünya derbisi? Son yıllarda iki takım arasında oynanan derbiler, bırakın dünya derbisi olmayı; Türkiye'nin en zevksiz maçları olmaya başladı.

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Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! Falcao Trabzon'u şampiyon yapar

Bir de Trabzon'da oynanan derbiye bakın! Özellikle de Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında yaşanan heyecana, atılan gollere bakın... Derbi dediğin böyle olur... Derbi dediğin zaman; hocalar ve futbolcular sahada kaybetmekten korkmaz. Futbol oynamayı düşünür.

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Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! Falcao Trabzon'u şampiyon yapar

Dünya derbisinde Falcao gibi bir futbol megastarı, ceza sahasında 90 dakikada hiç topla buluşamadan maçı tamamlamaz. Kaybetmekten korkmayın! Kazanmak için savaşın!

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Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! Falcao Trabzon'u şampiyon yapar

ERMAN TOROĞLU

Bu rezilliğin sonunda herkes memnun kaldı. Fenerli memnun, G.Saraylı memnun, yöneticiler memnun, TFF memnun, hakemler memnun, bir tek seyredenler memnun değil. Yayıncı kuruluş da memnun, görüntüleri de saklıyor zaten. Bu maçtan hangi takım mağlup çıksaydı, psikolojik olarak büyük yara alacaktı. Sadece Galatasaray taraftarı yara aldı. Çocuk doğmadan öldü, böyle diyelim. Öyle kötü bir futbol oynandı ki derbinin 20. dakikasından sonra Asya ülkelerinden bazıları maçı kesip başka yayına geçiyor.

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