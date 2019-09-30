Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı! "Falcao Trabzon'u şampiyon yapar"

ERMAN TOROĞLU



Bu rezilliğin sonunda herkes memnun kaldı. Fenerli memnun, G.Saraylı memnun, yöneticiler memnun, TFF memnun, hakemler memnun, bir tek seyredenler memnun değil. Yayıncı kuruluş da memnun, görüntüleri de saklıyor zaten. Bu maçtan hangi takım mağlup çıksaydı, psikolojik olarak büyük yara alacaktı. Sadece Galatasaray taraftarı yara aldı. Çocuk doğmadan öldü, böyle diyelim. Öyle kötü bir futbol oynandı ki derbinin 20. dakikasından sonra Asya ülkelerinden bazıları maçı kesip başka yayına geçiyor.