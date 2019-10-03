04 Ekim 2019, Cuma
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İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor bu akşam gruplarında ikinci karşılaşmalarına çıktı. Turuncu-lacivertliler Borussia Mönchenglagbach ile 1-1 berabere kalırken, Siyah-beyazlı ekip Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. Gecenin diğer maçında ise Trabzonspor, İsviçe ekibi Basel'le 2-2 berabere kaldı. İşte Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 00:20
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