04 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor bu akşam gruplarında ikinci karşılaşmalarına çıktı. Turuncu-lacivertliler Borussia Mönchenglagbach ile 1-1 berabere kalırken, Siyah-beyazlı ekip Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. Gecenin diğer maçında ise Trabzonspor, İsviçe ekibi Basel'le 2-2 berabere kaldı. İşte Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un gruplarında puan durumu...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 00:20
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İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!

Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam ikinci karşılaşmalarla devam etti.

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İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!

J Grubu'nda bulunan temsilcimiz Başakşehir, sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

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İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Turuncu-lacivertliler 55. dakikada Edin Visca ile 1-0 öne geçti.

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İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!

Alman ekibi 90+1'de bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

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İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin gruplarında puan durumu!

Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, K Grubu ikinci karşılaşmasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

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