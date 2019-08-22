22 Ağustos 2019, Perşembe

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İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen Fırtına play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Trabzonspor'un zorlu mücadele öncesi 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 14:28
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İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.

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İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

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İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.

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İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i

FIRTINA'NIN KOZU SORLOTH

Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak.

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