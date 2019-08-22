22 Ağustos 2019, Perşembe
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İşte Trabzonspor'un AEK maçı 11'i
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen Fırtına play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Trabzonspor'un zorlu mücadele öncesi 11'i belli oldu.
Giriş Tarihi: 22.08.2019 14:28
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