Trabzonspor'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor

Transferin flaş takımlarından Trabzonspor, Sturridge transferiyle beraber atağa kalktı. İngiliz yıldızı transfer ederek sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem olan Fırtına bir transferi daha bitirmek için harekete geçti. Bordo-mavililer Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan futbolcu için girişimlere başladı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





