22 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor

Transferin flaş takımlarından Trabzonspor, Sturridge transferiyle beraber atağa kalktı. İngiliz yıldızı transfer ederek sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem olan Fırtına bir transferi daha bitirmek için harekete geçti. Bordo-mavililer Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan futbolcu için girişimlere başladı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 09:46
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Trabzonspor'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor transferde dur durak bilmiyor.

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Trabzonspor'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor

Lige Kasımpaşa beraberliği ile başlayan bordo-mavililer transfer dönemine hızlı başlamıştı.

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Trabzonspor'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor

Kadrosuna birçok genç ismi katan Fırtına, tecrübeli futbolcularla da kadrosunu güçlendirdi.

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Trabzonspor'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor

Orta sahaya Chelsea'de uzun yıllar forma giyen Obi Mikel'i alan Trabzonspor, iler hatta Liverpool'dan ayrılan dünya yıldızı Sturridge'i aldı.

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Trabzonspor'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor

İlk önce Trabzonspor'a gelmeyi reddeden golcü futbolcu uzun uğraşlar sonucunda ikna edildi ve bordo-mavili forma giydirildi.

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