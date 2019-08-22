22 Ağustos 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'dan bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor
Transferin flaş takımlarından Trabzonspor, Sturridge transferiyle beraber atağa kalktı. İngiliz yıldızı transfer ederek sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem olan Fırtına bir transferi daha bitirmek için harekete geçti. Bordo-mavililer Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan futbolcu için girişimlere başladı. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 09:46
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıld��z birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"