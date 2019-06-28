28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Genç yıldızı Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı güzel futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşiyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu genç yıldızı Trabzon'a getirdi. Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisinde imzaların yakın bir zamanda atılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 28.06.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 12:45
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Genç yıldızı Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

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Genç yıldızı Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi

Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gündemde.

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Genç yıldızı Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi

Trabzonspor, uzun zamandır Beşiktaş'ın peşinde olduğu genç yıldızı Trabzon'a getirdi.

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Genç yıldızı Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi

Abdullah Avcı'nın, "İleride çok büyük işler yapar" dediği genç futbolcu ile bordo-mavili ekibin sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Genç yıldızı Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi

Fırtına, geçtiğimiz sezon bir çok genç futbolcuya forma vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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