Genç yıldızı Beşiktaş istedi Trabzonspor bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı güzel futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Trabzonspor'da flaş bir transfer daha gerçekleşiyor. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu genç yıldızı Trabzon'a getirdi. Transfer döneminde genç futbolculara yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz temsilcisinde imzaların yakın bir zamanda atılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 28.06.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





